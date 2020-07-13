Строительство современного пешеходного перехода через железнодорожные пути началось на участке Подволошная – Первоуральск СвЖД

13 Июль 2020 2020-07-13T13:11:06+03:00

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На 1770 км участка Подволошная – Первоуральск Свердловской железной дороги (в черте города Первоуральск, в районе пересечения с ул. Черняховского) началось строительство современного пешеходного перехода через железнодорожные пути. В настоящее время ведется подготовка площадки. Сдать объект в эксплуатацию планируется осенью текущего года.

Новый переход спроектирован с учетом всех современных требований и стандартов. Он будет оснащен автоматической световой и звуковой сигнализацией, информирующей о приближении поезда, системой освещения и резинокордовым настилом. Рядом обустроят накопительные площадки с направляющими ограждениями, лестничные сходы, установят знаки безопасности. Для удобства маломобильных групп населения установят пандусы.

В целях предотвращения травмирования граждан на объектах инфраструктуры СвЖД в 2020 году обустроит еще три аналогичных пешеходных перехода: на перегонах Екатеринбург-Сортировочный – Северка, Ергач – Кукуштан (оба уже в высокой степени готовности), Путевка – Исток. Выполняются проектно-изыскательские работы по обустройству защитных ограждений на перегоне Сургут – Силинский и на станции Шарташ. В Каменском городском округе (г. Каменск-Уральский) за счет средств СвЖД установлено ограждение на травмоопасном участке железной дороги вблизи о.п. Соцгород.

СвЖД реализует комплексную программу по повышению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Ежегодно на участках с интенсивным движением поездов строятся безопасные и удобные пешеходные переходы, проводится ремонт и обновление существующих переходов, замена настилов, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубка кустарника в местах плохой видимости, установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности.

Одновременно с техническими мероприятиями по повышению безопасности инфраструктуры железнодорожники организуют профилактические акции, направленные на формирование у взрослых и детей культуры поведения на объектах транспорта, совместно с полицией участвуют в рейдах по пресечению нарушений, посещают учебные заведения с разъяснительными лекциями и беседами, раздают памятки.