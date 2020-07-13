2020-07-13T13:04:11+03:00
На здоровье

В каких регионах россияне болеют дольше всего: отвечает Минздрав

Где-то плохой климат, а где-то плохо с больницами
Лев ИСТОМИН
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Уровень медицинского обслуживания в регионах сегодня разныйУровень медицинского обслуживания в регионах сегодня разный
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Минздрав России опубликовал список регионов, в которых жители больше всего времени проводят на больничных.

На первом месте оказалась Новгородская области, где средняя продолжительности случая нетрудоспособности составляет чуть больше 10 дней. Далее следуют: Вологодская область – 8,9 дня, Курганская область – 8,7 дня, Еврейская автономная область – 8,7 дня, Республика Марий Эл – 8,3 дня. Такую статистику приводит информационный портал NEWS.ru.

Меньше всего на больничном сидят жители Чечни – 2,4 дня, Севастополя – 2,8 дня, Москвы – 3,3 дня, Дагестана – 3,6 дня и Крыма – 3,7 дня.

В средней по стране случай нетрудоспособности составляет 5,8 дня. По мнению экспертов, длительность действия листка нетрудоспособности зависит от нескольких факторов: от уровня оказания медицинской помощи, климатических особенностей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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