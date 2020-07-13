В выходные на свердловских трассах поймали 252 пьяных водителя
За минувшие выходные на свердловских трассах во время традиционных рейдов инспекторы ГИБДД поймали 252 пьяных водителей. При этом 45 водителей отказались проходить медосвидетельствование. А еще 29 человек поймали за пьяной ездой повторно – теперь им грозит уголовная ответственность.
- Еще 241 водитель был задержан за управление ТС без прав – они никогда не получали водительского удостоверения, либо ранее их лишили прав за грубые нарушения ПДД, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Так, например, в Екатеринбурге полицейские задержали 36-летнего мужчину, который управлял трактором. Степень его опьянения составила 2,500 мг/л, это очень много. Водитель объяснил, что решил покататься после того, как поссорился с женой. А транспорт взял с места работы.
Подобный инцидент произошел в Белоярском районе – пьяный водитель мотоцикла пытался скрыться от патруля ДПС, чтобы избежать ответственности. Но его все равно поймали – оказалось, что он уже дважды привлекался за нетрезвое вождение.
Рейды по выявлению пьяных водителей на свердловских дорогах Госавтоинспекция проводит каждые выходные. Все это делается, в первую очередь, для того, чтобы уменьшить число аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU