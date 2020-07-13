2020-07-13T12:46:56+03:00
Общество

В выходные на свердловских трассах поймали 252 пьяных водителя

Еще 241 человека задержали за вождение без прав
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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За минувшие выходные на свердловских трассах во время традиционных рейдов инспекторы ГИБДД поймали 252 пьяных водителей. При этом 45 водителей отказались проходить медосвидетельствование. А еще 29 человек поймали за пьяной ездой повторно – теперь им грозит уголовная ответственность.

- Еще 241 водитель был задержан за управление ТС без прав – они никогда не получали водительского удостоверения, либо ранее их лишили прав за грубые нарушения ПДД, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Так, например, в Екатеринбурге полицейские задержали 36-летнего мужчину, который управлял трактором. Степень его опьянения составила 2,500 мг/л, это очень много. Водитель объяснил, что решил покататься после того, как поссорился с женой. А транспорт взял с места работы.

Подобный инцидент произошел в Белоярском районе – пьяный водитель мотоцикла пытался скрыться от патруля ДПС, чтобы избежать ответственности. Но его все равно поймали – оказалось, что он уже дважды привлекался за нетрезвое вождение.

Рейды по выявлению пьяных водителей на свердловских дорогах Госавтоинспекция проводит каждые выходные. Все это делается, в первую очередь, для того, чтобы уменьшить число аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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