«Никому не позволено ломать челюсти»: депутат Госдумы заинтересовался парнем, которого избили за то, что он переодевал плавки

13 Июль 2020 2020-07-13T12:53:03+03:00

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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин заинтересовался историей 27-летнего парня, которому сломали челюсть из-за того, что он переодевал мокрые плавки. Парламентарий собирается разобраться в ситуации и направить депутатские запросы.

Как сообщал паблик Алапаевск | Новости во «Вконтакте», все произошло 8 июля в селе Кировское Алапаевского района, откуда родом пострадавший Сергей Чечулин. В тот день он приехал из Екатеринбурга, чтобы навестить родителей. Было жарко и парень пошел с друзьями на речку.

По словам Сергея, после купания он отошел за машину и начал переодевать мокрые плавки. В этот момент мимо проезжала тонированная «Нива». В ней ехал местный бизнесмен Герман Джамалов. Он вышел из машины и ударил парня ногой в спину, а когда тот начал подниматься, последовал новый – уже в лицо, вспоминает Сергей. По его словам, Герман Джамалов никак не пояснил свой поступок. После экзекуции он сел в «Ниву» и уехал. Позже от своего адвоката Сергей узнает, что полиции Дмамалов рассказал свою версию. Якобы в «Ниве» вместе с Германом Джамаловым ехали двое его несовершеннолетних детей, которые увидели голого Сергея. Местный предприниматель посчитал, что Сергей Чечулин таким способом «развращает его детей». И именно это вызвало его агрессию.

Депутат будет добиваться, чтобы дело было взято на контроль вышестоящим руководством МВД и прокуратуры. Фото: страница Дмитрий Ионина "Вконтакте"

- Мы работали с юристом потерпевшего по ряду других резонансных дел в Алапаевском районе. К сожалению, к работе, вернее бездействию местных силовиков, там накопилось много претензий местных жителей. Будем добиваться, чтобы дело было поставлено на контроль вышестоящим руководством по линии МВД и прокуратуры, - рассказал «КП» Дмитрий Ионин.

Он уточнил, что в ближайшие дни направит депутатские запросы по ситуации с избитым парнем.

- Ломать людям челюсти право никто не имеет, даже если ты местный спортсмен и коммерсант. Впрочем, в ситуации надо разобраться объективно, в том числе и в поведении пострадавшей стороны, - подытожил депутат Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU