Топ самых облагороженных городов России – 2020

Сегодня многие населенные пункты благоустраивают по федеральным программам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минстрой опубликовал данные по регионам, где находятся самые облагороженные города России. На первых местах оказались столицы – Москва и Санкт-Петербург. Здесь наиболее благоприятная городская среда, в которой комфортно жить.

Далее в списке идут города в Подмосковье, Ярославской и Тюменской областях. Здесь доля облагороженных городов составляет 81, 64 и 60% соответственно.

Меньше всего облагороженных городов находятся в Сахалинской и Кировской областях – 7 и 6% соответственно. Есть в России регионы, где комфортные для проживания города отсутствуют полностью. Это Хакасия, Камчатка и Калмыкия. Об этом пишет издание NEWS.ru.

В Минстрое полагают, что облагораживание города делает его привлекательным не только для местных жителей и туристов, но и для бизнеса, что способствует развитию деловой активности в регионе.