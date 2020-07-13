2020-07-13T11:15:28+03:00
Происшествия

Уралец едва не распилил родственника и отделался условным сроком

Во время пьяного застолья он поссорился с шурином и схватился за бензопилу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчине дали шесть лет условно с испытательным сроком в три годаМужчине дали шесть лет условно с испытательным сроком в три годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Богдановиче, что в Свердловской области, под суд отправили жителя Сухоложского района, которого обвиняют в покушении на убийство своего шурина. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина сидел дома и пил самогон. Он пригласил в гости родственника, чтобы тот составил ему компанию. Вскоре тот прибыл, но вместо радостного приема его ожидал конфликт.

- На почве ссоры злоумышленник вооружился находившейся во дворе бензопилой и, запустив ее, зашел в дом. Услышав звук работающего инструмента, шурин сообразил, что дела плохи, и закрылся в одной из комнат, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Чтобы не пустить родственника внутрь, мужчина стал держать дверь изнутри. Однако дверь не стала препятствием – тот просто пропилил ее и направился к своей жертве. Чтобы хоть как-то спастись, мужчине пришлось отбиваться от работающей бензопилы голыми руками – это привело к многочисленным травмам кисти рук и бедра.

- После того, как бензопилу удалось вырвать из рук злоумышленника, раненый потерпевший покинул место происшествия, не позволив нападавшему реализовать умысел на убийство, - добавили в ведомстве.

В ходе разбирательства потерпевший просил суд не назначать родственнику заключение в тюрьме – в том числе и потому, что у него двое маленьких детей. Суд назначил ему шесть лет условно с испытательным сроком в три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Уральским больницам подарили защитные комбинезоны, респираторы и термометры
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Госпиталь «Екатеринбург Экспо» принимает первых пациентов
Строительство современного пешеходного перехода через железнодорожные пути началось на участке Подволошная – Первоуральск СвЖД
В каких регионах россияне болеют дольше всего: отвечает Минздрав
В выходные на свердловских трассах поймали 252 пьяных водителя
«Никому не позволено ломать челюсти»: депутат Госдумы заинтересовался парнем, которого избили за то, что он переодевал плавки
Топ самых облагороженных городов России – 2020
Уралец едва не распилил родственника и отделался условным сроком
За сутки от коронавируса умерли еще шесть уральцев
Павел Дацюк останется в Екатеринбурге еще на год
В Екатеринбурге на три недели закрывают проезд по улице Раевского
Решил покататься с друзьями: в Екатеринбурге поймали подростка, угнавшего чужую машину
Администрации Октябрьского района Екатеринбурга назначили нового главу
«С сантехникой не поможешь?»: пристав в Екатеринбурге позвала должника на свидание, чтобы поймать и доставить в суд
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
Рынок труда восстанавливается: число вакансий на Среднем Урале выросло на 17%
Выходя из дома, не забывайте панамы и солнечные очки: в Екатеринбурге ожидается аномальная жара
Всухую: «Урал» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3
Нужна медицинская помощь: в Екатеринбурге ищут бабушку в сланцах