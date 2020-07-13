Уралец едва не распилил родственника и отделался условным сроком

13 Июль 2020 2020-07-13T11:15:28+03:00

Мужчине дали шесть лет условно с испытательным сроком в три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время пьяного застолья он поссорился с шурином и схватился за бензопилу

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В Богдановиче, что в Свердловской области, под суд отправили жителя Сухоложского района, которого обвиняют в покушении на убийство своего шурина. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина сидел дома и пил самогон. Он пригласил в гости родственника, чтобы тот составил ему компанию. Вскоре тот прибыл, но вместо радостного приема его ожидал конфликт.

- На почве ссоры злоумышленник вооружился находившейся во дворе бензопилой и, запустив ее, зашел в дом. Услышав звук работающего инструмента, шурин сообразил, что дела плохи, и закрылся в одной из комнат, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Чтобы не пустить родственника внутрь, мужчина стал держать дверь изнутри. Однако дверь не стала препятствием – тот просто пропилил ее и направился к своей жертве. Чтобы хоть как-то спастись, мужчине пришлось отбиваться от работающей бензопилы голыми руками – это привело к многочисленным травмам кисти рук и бедра.

- После того, как бензопилу удалось вырвать из рук злоумышленника, раненый потерпевший покинул место происшествия, не позволив нападавшему реализовать умысел на убийство, - добавили в ведомстве.

В ходе разбирательства потерпевший просил суд не назначать родственнику заключение в тюрьме – в том числе и потому, что у него двое маленьких детей. Суд назначил ему шесть лет условно с испытательным сроком в три года.

ИСТОЧНИК KP.RU