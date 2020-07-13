2020-07-13T10:55:26+03:00
Общество

За сутки от коронавируса умерли еще шесть уральцев

Всего в регионе 163 смерти
Мария Трапезникова
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За сутки от коронавируса умерли еще шесть уральцевЗа сутки от коронавируса умерли еще шесть уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки от коронавируса скончались еще шесть уральцев. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 163 смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, в сегодняшней статистике – 218 новых случаев заражения. За все время в регионе – 16127 заболевших.

На сегодняшний день 202 человека – в тяжелом состоянии, 169 из них находятся в реанимации, в том числе 79 подключены к аппаратам ИВЛ.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 9964 человека. Только за сутки из больниц выписали 68 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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