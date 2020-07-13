За сутки от коронавируса умерли еще шесть уральцев
За минувшие сутки от коронавируса скончались еще шесть уральцев. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 163 смерти. Об этом сообщает региональный оперштаб. Кроме того, в сегодняшней статистике – 218 новых случаев заражения. За все время в регионе – 16127 заболевших.
На сегодняшний день 202 человека – в тяжелом состоянии, 169 из них находятся в реанимации, в том числе 79 подключены к аппаратам ИВЛ.
Но есть и хорошие новости: за все время уральские медики сумели вылечить 9964 человека. Только за сутки из больниц выписали 68 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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