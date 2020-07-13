Павел Дацюк останется в Екатеринбурге еще на год

13 Июль 2020 2020-07-13T10:28:32+03:00

Легенда хоккея Павел Дацюк вернулся в родной клуб в 2019 году и сразу стал капитаном команды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Хоккеист Павел Дацюк останется в родном Екатеринбурге еще на один год. На днях клуб «Автомобилист» пришел к соглашению с легендарным спортсменом и продлил с ним контракт.

- Наш клуб заключил новый контракт с одним из самых титулованных хоккеистов мира - нападающим Павлом Дацюком, - радостно сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Легенда хоккея Павел Дацюк вернулся в родной клуб в 2019 году и сразу стал капитаном команды. За этот сезон, не смотря, что он был коротким из-за пандемии коронавируса, уралец принес команде 26 очков и вошел в тройку лучших игроков «Автомобилиста».

Напомним, Павел Дацюк воспитанник екатеринбургской «Юности». Играл в «Ак Барсе», а затем попал в НХЛ, где провел 14 сезонов в команде Detroit Red Wings. Дважды выиграл Кубок Стэнли (2002, 2008). Всего в НХЛ сыграл 1110 матчей, набрав 1031(356+675) очко.

ИСТОЧНИК KP.RU