2020-07-13T10:28:32+03:00
Спорт

Павел Дацюк останется в Екатеринбурге еще на год

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлили контракт с легендарным спортсменом
Юлия СТАЛИНА
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Легенда хоккея Павел Дацюк вернулся в родной клуб в 2019 году и сразу стал капитаном команды.Легенда хоккея Павел Дацюк вернулся в родной клуб в 2019 году и сразу стал капитаном команды.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Хоккеист Павел Дацюк останется в родном Екатеринбурге еще на один год. На днях клуб «Автомобилист» пришел к соглашению с легендарным спортсменом и продлил с ним контракт.

- Наш клуб заключил новый контракт с одним из самых титулованных хоккеистов мира - нападающим Павлом Дацюком, - радостно сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Легенда хоккея Павел Дацюк вернулся в родной клуб в 2019 году и сразу стал капитаном команды. За этот сезон, не смотря, что он был коротким из-за пандемии коронавируса, уралец принес команде 26 очков и вошел в тройку лучших игроков «Автомобилиста».

Напомним, Павел Дацюк воспитанник екатеринбургской «Юности». Играл в «Ак Барсе», а затем попал в НХЛ, где провел 14 сезонов в команде Detroit Red Wings. Дважды выиграл Кубок Стэнли (2002, 2008). Всего в НХЛ сыграл 1110 матчей, набрав 1031(356+675) очко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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