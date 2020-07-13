В Екатеринбурге на три недели закрывают проезд по улице Раевского
У дома №18 будут строить газопровод
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на три недели перекроют движение транспорта по улице Раевского – в районе дома №18. Дело в том, что с 10 по 31 августа на участке будут строить газопровод. Работы ведет АО «Газмонтаж».
Местных жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – соблюдать ПДД, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.
Фото: Яндекс.Карты
Напомним, в минувшие выходные мы рассказывали про то, что на этой неделе в Екатеринбурге перекроют еще три улицы: Шаумяна, Чайковского и проспект Седова.
ИСТОЧНИК KP.RU