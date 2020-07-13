Решил покататься с друзьями: в Екатеринбурге поймали подростка, угнавшего чужую машину

13 Июль 2020 2020-07-13T09:43:04+03:00

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Ранним утром 11 июля, в субботу, инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге остановили иномарку Opel, чтобы проверить документы. Молодой человек, сидевший за рулем, очень нервничал и признался, что прав у него нет, а документы на машину находятся у его матери, которая не знает, что он уехал на автомобиле.

Тогда полицейские предложили ему связаться с мамой и сообщить ей о том, что случилось. Но парень ответил, что у нее не работает телефон.

- Инспекторы установили собственника машины. В ходе телефонного разговора они узнали, что собственница автомобиля была уверена, что ее машина находится на стоянке. Но ее там не оказалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. – Женщина рассказала, что накануне вечером супруг ремонтировал машину и мог случайно потерять ключи.

Чуть позже женщина приехала на место задержания и сказала, что не знает тех, кто сидит в салоне и за рулем. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что угонщиком оказался 18-летний парень. Вместе с ним по городу катались его друзья – 20-летний парень и 16-летняя девушка. Они признались, что ключи от машины заметили на капоте Opel. На угонщика завели уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU