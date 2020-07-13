Администрации Октябрьского района Екатеринбурга назначили нового главу
Ранее Игорь Костенко был замглавы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройства
Ранее Игорь Костенко был замглавы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройстваФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Сегодня, 13 июля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового главу администрации Октябрьского района. Им стал Костенко Игорь Витальевич.
- Ранее Костенко работал заместителем главы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройства, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, пообещав подробнее прокомментировать назначение чуть позже.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU