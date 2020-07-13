2020-07-13T08:58:21+03:00
Общество

Администрации Октябрьского района Екатеринбурга назначили нового главу

Ранее Игорь Костенко был замглавы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройства
Мария Трапезникова
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Ранее Игорь Костенко был замглавы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройстваРанее Игорь Костенко был замглавы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 13 июля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового главу администрации Октябрьского района. Им стал Костенко Игорь Витальевич.

- Ранее Костенко работал заместителем главы администрации Верх-Исетского района по вопросам благоустройства, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, пообещав подробнее прокомментировать назначение чуть позже.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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