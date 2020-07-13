«С сантехникой не поможешь?»: пристав в Екатеринбурге позвала должника на свидание, чтобы поймать и доставить в суд

13 Июль 2020 2020-07-13T08:14:54+03:00

Пристав в Екатеринбурге позвала должника на свидание, чтобы поймать и доставить в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Судебные приставы в Екатеринбурге в очередной раз пошли на хитрость, чтобы выйти на связь с мужчиной, задолжавшем по алиментам 800 тысяч рублей. На этот раз пристав решила представиться его давней знакомой.

- Мужчина никакой материальной помощи ребенку не оказывал, задолженность копилась. Судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Однако должник, не дожидаясь рассмотрения протокола в суде, скрылся в неизвестном направлении.

В материалах дела был сотовый телефон мужчины. Тогда пристав позвонила по нему и завела будничный разговор: «Как дела? Давно не виделись. С сантехникой не поможешь? Ты же раньше слесарем был». Мужчина подумал, что звонит его старая знакомая, и пожаловался ей на то, что ему пришлось уехать в Челябинск из-за приставов. И пообещал приехать через неделю.

Слово свое он сдержал. Но вместо давнишней знакомой к нему на «свидание» пришла младший лейтенант внутренней службы судебный пристав-исполнитель в сопровождении судебных приставов по ОУПДС. Мужчину привели в суд, который назначил ему 14 суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU