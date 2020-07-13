Рынок труда восстанавливается: число вакансий на Среднем Урале выросло на 17%

13 Июль 2020 2020-07-13T07:32:39+03:00

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Аналитики сайта по поиску работы HeadHunter решили проанализировать, как меняется ситуация на рынке труда в первый летний месяц в Свердловской области. И выяснили, что за июнь, по сравнению с маем, число вакансий выросло на 17%. В целом же по России количество открытых вакансий выросло на 34% по сравнению с маем, но сократилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Количество резюме в июне на Среднем Урале тоже выросло – на 5% по сравнению с маем и на 22% по сравнению с июнем прошлого года.

Фото: HeadHunter

- Конкуренция среди соискателей в июне составила 5,2 резюме на вакансию, что чуть меньше, чем месяц назад (5,8), - рассказали в пресс-службе HH. – Это соответствует норме: с одной стороны, у работодателей есть выбор, с другой – соискатели могут в комфортные сроки найти новое место работы.

Чаще всего в июне компании искали специалистов из сфер продажи, строительства и недвижимости, рабочего персонала, производства, а также медицины и фармацевтики. По словам руководителя пресс-службы HH Анны Осиповой, по сравнению с прошлым годом, спрос на медиком все равно остается очень высокий (больше на 54%).

ИСТОЧНИК KP.RU