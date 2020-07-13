Выходя из дома, не забывайте панамы и солнечные очки: в Екатеринбурге ожидается аномальная жара
Жители Екатеринбурга на прошлой неделе разделились на два типа: тех, кто радуется 30-градусной жаре, загорает на солнышке и купается, и тех, кто сидит дома с вентилятором, охлаждаясь мороженым. Спешим вас расстроить: начало этой недели будет таким же душным и жарким. Рассказываем о погоде, которую спрогнозировали синоптики Уралгидрометцентра.
В понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность, яркое солнце и отсутствие осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки в +32…+34. Ветер западный 3-8 м/сек.
Во вторник, 14 июля, будет также без осадков и солнечно. Воздух прогреется до +36. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
Среда, 15 июля, будет самым жарким днем – температура поднимется до +37. Такой погоды на Урале не было очень давно, так что, по возможности, не выходите из дома. А если все-таки выходите, захватите с собой панаму и солнечные очки.
ИСТОЧНИК KP.RU