Всухую: «Урал» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3

13 Июль 2020 2020-07-13T06:41:14+03:00

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Накануне прошел матч между ФК «Урал» и «Краснодаром». В этой игре в составе «шмелей» дебютировал голкипел Влад Полетаев – уже в первом тайме он совершил несколько сейвов и пару раз спас свою команду. Но это не особенно помогло: нападающий «Краснодара» Маркус Берг ударом головой замкнул точную передачу Даниила Уткина и открыл счет.

- Первый тайм прошел в обоюдоострой борьбе и с обилием опасных моментов у обоих ворот. А вот вторая половина игры получилась для екатеринбуржцев менее удачной, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал». – Сначала Эль Кабир вынужден был покинуть поле из-за повреждения, а вскоре краснодарцы увеличили свое преимущество.

Сначала Мануэль Фернандеш забил второй гол, а решающую точку в игре поставил Кабелла, реализовав пенальти. Таким образом, счет игры составил 3:0 в пользу краснодарцев. Следующий матч «Урал» проведет дома, на «Екатеринбург Арене», сыграв против «Арсенала».

ИСТОЧНИК KP.RU