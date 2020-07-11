В Свердловской области ищут мужчину с татуировкой на плече

11 Июль 2020 2020-07-11T17:20:18+03:00

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Уральские волонтеры объявили поиски 49-летнего мужчины. Александр Осипов пропал в городе Карпинске в Свердловской области. Мужчина ушел из дома 2 июля и с тех пор о нем нет никаких вестей.

Поисками занимается полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы Александра Осипова: Рост: 159 см., Телосложение: xудощавое, Цвет глаз: серо-голубые, Волосы: чёрные, с проседью.

В день пропажи мужчина был одет в синюю футболку с красной эмблемой на груди, чёрные спортивные трико с лампасами, чёрные кроссовки с зелёной подошвой.

С собой: красная спортивная сумка.

У Александра на правом плече, левой руке, груди и на ноге.

Всем, кто знает о местонахождении Александра Осипова, просят сообщать полиции или волонтерам отряда «Лиза Алерт»: Лариса - 8-904-54-727-43, Ольга 8-922-142-33-71.

ИСТОЧНИК KP.RU