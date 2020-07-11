Аномальная жара в Свердловской области продлится еще пять дней
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Правда, вместо дождя и ветра в регионе ожидается аномальная жара. Синоптики прогнозируют высокие температуры до 16 июля.
- По информации синоптиков на территории Свердловской области до 16 июля сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, - отмечают в МЧС по Свердловской области.
Спасатели советуют придерживаться правил безопасности для тех, кто решил провести время в эту жаркую погоду возле водоема:
- Купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах.
- Если вы решили искупаться в незнакомом водоеме, заходите в воду осторожно и медленно, обследуя при этом дно.
- Лучшее время суток для купания – утренние часы с 8 до 10 часов и вечерние – с 17 до 19 часов. Днем не рекомендуется купаться по той причине, что возможно перегревание и, находясь долго в воде, можно даже простудиться.
- Купаться лучше через 1-1,5 часа после еды. Но и на голодный желудок в воду заходить не рекомендуется.
- Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- Купание детей только под присмотром взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU