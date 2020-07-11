2020-07-11T16:06:15+03:00
Общество

Аномальная жара в Свердловской области продлится еще пять дней

Синоптики продлили предупреждение до 16 июля
Юлия СТАЛИНА
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Жара на Урале останется еще на неделю.Жара на Урале останется еще на неделю.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Правда, вместо дождя и ветра в регионе ожидается аномальная жара. Синоптики прогнозируют высокие температуры до 16 июля.

- По информации синоптиков на территории Свердловской области до 16 июля сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, - отмечают в МЧС по Свердловской области.

Спасатели советуют придерживаться правил безопасности для тех, кто решил провести время в эту жаркую погоду возле водоема:

- Купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах.

- Если вы решили искупаться в незнакомом водоеме, заходите в воду осторожно и медленно, обследуя при этом дно.

- Лучшее время суток для купания – утренние часы с 8 до 10 часов и вечерние – с 17 до 19 часов. Днем не рекомендуется купаться по той причине, что возможно перегревание и, находясь долго в воде, можно даже простудиться.

- Купаться лучше через 1-1,5 часа после еды. Но и на голодный желудок в воду заходить не рекомендуется.

- Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения.

- Купание детей только под присмотром взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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