Аномальная жара в Свердловской области продлится еще пять дней

11 Июль 2020 2020-07-11T16:06:15+03:00

Жара на Урале останется еще на неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Правда, вместо дождя и ветра в регионе ожидается аномальная жара. Синоптики прогнозируют высокие температуры до 16 июля.

- По информации синоптиков на территории Свердловской области до 16 июля сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, - отмечают в МЧС по Свердловской области.

Спасатели советуют придерживаться правил безопасности для тех, кто решил провести время в эту жаркую погоду возле водоема:

- Купание разрешается в оборудованных водоемах или на пляжах.

- Если вы решили искупаться в незнакомом водоеме, заходите в воду осторожно и медленно, обследуя при этом дно.

- Лучшее время суток для купания – утренние часы с 8 до 10 часов и вечерние – с 17 до 19 часов. Днем не рекомендуется купаться по той причине, что возможно перегревание и, находясь долго в воде, можно даже простудиться.

- Купаться лучше через 1-1,5 часа после еды. Но и на голодный желудок в воду заходить не рекомендуется.

- Запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения.

- Купание детей только под присмотром взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU