2020-07-11T11:50:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Два человека погибли от коронавируса в Свердловской области

Число смертей от Covid-19 возросло до 156 случаев
Юлия СТАЛИНА
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Число смертей от Covid-19 возросло до 156 случае.Число смертей от Covid-19 возросло до 156 случае.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Свердловской области скончались от коронавируса еще да человека. Это данные оперативного штаба региона за 11 июля. Теперь число смертельных случаев увеличилось до 156.

- Состояние 191 госпитализированного оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 761. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

Также за сутки коронавирус подтвердился у 280 человек. Всего в Свердловской области инфекция обнаружена у 15623 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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