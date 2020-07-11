Дожди и сильный ветер: в Екатеринбурге объявили штормовое предупреждение

11 Июль 2020 2020-07-11T09:30:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Непогоду пообещали уральские синоптики жителям Свердловской области. Штормовое предупреждение объявили на 11 июля на субботу. Сегодня возможен сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, дожди и грозы. При этом аномально жаркая погода сохранится.

Сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуют находится в это время на улице.

- Если гроза застала в водоеме - выйдите из воды, отойдите подальше от берега, спрячьтесь в укрытии (им может послужить овраг). Не ложитесь на дно укрытия, а сядьте, обхватив ноги руками. При нахождении в лодке немедленно гребите к берегу. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы, - советуют спасатели.

Если вы оказались в парке или лесу, не используйте для укрытия высокие деревья. Самыми опасными считаются: дуб, сосна, ель и тополь. Такие деревья при ударе молнией могут загореться. Лучше всего спрячьтесь на участке с низкорослыми деревьями.

Во время грозы остановите движение автомобиля, заглушите двигатель и опустите антенну. Не прикасайтесь к металлическим предметам машины, в том числе к телефону.

Если вы оказались на улице, то как можно скорее найдите закрытое пространство, можно спрятаться в подъезде любого дома. Остерегайтесь высоких столбов, конструкций и рекламных щитов. Не паркуйте автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций и фасадов зданий.

Обо всех происшествиях сообщайте в МЧС России по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU