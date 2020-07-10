2020-07-10T20:24:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге суд запретил УГМК сносить долгострой на Октябрьской площади

Суд пришел к такому решению после обращения владельца части здания
Алина СУРИНА
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Подать иск, чтобы остановить демонтаж соседнего здания, Олег Хабибуллин может не позднее 31 июляПодать иск, чтобы остановить демонтаж соседнего здания, Олег Хабибуллин может не позднее 31 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Арбитражный суд Свердловской области запретил УГМК сносить долгострой на Октябрьской площади. Такое решение было принято после обращения владельца части здания – бывшего депутата городской думы Олега Хабибуллина. Как указано в тексте опубликованного судом документа, недострой, который собиралась снести УГМК, является частью комплекса зданий «Делового центра внешнеэкономической деятельности». Одно из них принадлежит бывшему депутату, а второе ООО «Навигатор» (УГМК).

– Суд определил запретить ООО «Навигатор», АО Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» и любым иным лицам, действующим на основании договоров или по поручению, осуществлять работы по демонтажу объекта незавершенного строительства, – сообщается в определении суда.

Также согласно определению, опубликованному судом, УГМК не согласовала с Олегом Хабибуллиным работы по сносу. А во время неоднократных осмотров, которые должны были определить изменение объекта в процессе демонтажа, бывший депутат установил, что демонтаж объектов УГМК приведет к изменению технических характеристик блока, принадлежащего ему. Кроме того причинит ему материальный ущерб, ухудшит состояние здания из-за чего оно будет представлять опасность для граждан. В документах суда указано, что Олег Хабибуллин может подать в суд исковое заявление не позднее 31 июля. Обращаться в суд ему придется, чтобы остановить демонтаж соседнего здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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