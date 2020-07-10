В Нижнем Тагиле ищут мужчину со шрамом надо лбом в виде паука

10 Июль 2020 2020-07-10T19:44:44+03:00

Свистильник Евгений шесть дней назад ушел на подработку и пропал

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В Нижнем Тагиле уже шесть дней ищут 39-летнего Свистильник Евгения. Мужчина ушел из дома четвертого июля на подработку и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Поисками Свистильник Евгения занимается полиция.

- Установлено, что 4 июля в утреннее время Евгений Свистильник отправился из дома по улице Соревнования на подработку в район Выя на улицу Черных, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

С заявлением о розыске обратилась супруга пропавшего. Последний раз мужчину видели четвертого июля около 23:30 возле торгового павильона в районе дома 32 по Уральскому проспекту. В полиции отметили, что пропавший склонен к употреблению спиртных напитков. Ранее из дома не уходил. При себе имел телефон, но на связь не выходит.

Согласно опубликованной полицией ориентировки Евгений Свистильник имеет особую примету – надо лбом у него имеется шрам от швов, похожий на паука диаметром около 5 сантиметров, который остался после аварии. Кроме того на мизинце правой руки у мужчины повреждено сухожилие.

Приметы: Рост 168 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые.

Был одет в рабочую одежду: куртку и штаны черного цвета. На левом плече куртки имеется надпись «ЧОП Интерлок», на груди надпись «НТМК», на спине надпись «Охрана» НТМК», футболка темного цвета, кроссовки черные, кепка синяя с надписью «Адидас».

В полиции просят всех, кто мог видеть пропавшего мужчину, позвонить дежурную часть отдела полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-65-02, либо в группу розыска 8 (3435) 97-65-07 или на линию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU