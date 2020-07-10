2020-07-10T17:32:57+03:00
Общество

В Свердловской области могут отменить штрафы за нарушение самоизоляции

Законопроект рассмотрят на заседании Заксобрания
Алина СУРИНА
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Штрафы за нарушение самоизоляции ввели в апрелеШтрафы за нарушение самоизоляции ввели в апрелеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области могут отменить штрафы за нарушение самоизоляции. Такой законопроект поступил на рассмотрение в Заксобрание Свердловской области. Приём заключений по документу заканчивается 21 июля. Законопроект будет рассмотрен на 46-м заседании Заксобрания, которое пройдёт 21-22 июля.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте регионального Заксобрания, новым законопроектом предлагается признать утратившим силу статью 38 главы 8 закона Свердловской области «Об административных правонарушениях».

Напомним, что штрафы за нарушение режима самоизоляции ввели в апреле. За нарушение требований правового акта подписанного главой региона, гражданам грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а должностным лицам - от 50 до 100 тысяч рублей. Юридические лица, нарушающие введённые правила, будут оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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