10 Июль 2020 2020-07-10T17:32:57+03:00

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В Свердловской области могут отменить штрафы за нарушение самоизоляции. Такой законопроект поступил на рассмотрение в Заксобрание Свердловской области. Приём заключений по документу заканчивается 21 июля. Законопроект будет рассмотрен на 46-м заседании Заксобрания, которое пройдёт 21-22 июля.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте регионального Заксобрания, новым законопроектом предлагается признать утратившим силу статью 38 главы 8 закона Свердловской области «Об административных правонарушениях».

Напомним, что штрафы за нарушение режима самоизоляции ввели в апреле. За нарушение требований правового акта подписанного главой региона, гражданам грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, а должностным лицам - от 50 до 100 тысяч рублей. Юридические лица, нарушающие введённые правила, будут оштрафованы на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU