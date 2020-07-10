10 Июль 2020 2020-07-10T17:43:58+03:00

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В Екатеринбурге построят новый микрорайон, рассчитанный на 150 человек. Проект одобрил совет по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при губернаторе. Микрорайон «Исток» появится в Октябрьском районе на юго-востоке Екатеринбурга. Планируется, что он займет более 4 тысяч гектар. В жилой части построят многоэтажные дома и коттеджи, которые начнут возводить уже в ближайшее время.

- Проект предполагает не просто строительство нового жилого микрорайона с социальной инфраструктурой, а также параллельное развитие научно-технического и индустриального кластеров, которые позволят создать более 30 тысяч рабочих мест, - рассказали в департаменте информационной политики.

В микрорайоне создадут инфраструктуру для научных исследований и разработок. Согласно проекту там построят научно-технологический центр «Татищев», технопарк «Университетский» и другие промышленные, научные и образовательные организации. В промышленную часть проекта войдут агрокластер и производственно-логистический кластер. В нем разместится индустриальный парк «Новосвердловский».

Как рассказали в департаменте информационной политики, проект «Исток» будет реализовываться совместно компанией «PRINZIP» и Корпорацией развития среднего Урала. До 2040 года планируется построить 4 миллиона квадратных метров жилья и более 2 миллионов квадратных метров индустриальной и логистической недвижимости. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем 250 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU