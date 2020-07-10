2020-07-10T15:05:34+03:00
Общество

С начала лета на водоемах Среднего Урала утонули шесть детей

Рядом с зонами отдыха на воде в ближайшее время будут установлены спасательные посты
Мария Трапезникова
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С начала лета на водоемах Среднего Урала утонули шесть детейС начала лета на водоемах Среднего Урала утонули шесть детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала лета на реках и озерах Свердловской области погибли шесть детей. Все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания, а сами они находились без присмотра взрослых. Специалисты еще раз напоминают уральцам, что в регионе нет ни одного водоема, который был бы пригоден для купания.

Чтобы не допустить трагедий, спасатели МЧС вместе с полицейскими и представителями администраций будут ежедневно патрулировать пляжи и зоны отдыха рядом с водоемами и напоминать о соблюдении правил безопасности. Такие же рейды будут проводить и сотрудники ГИМС.

- В местах традиционного массового отдыха людей на воде планируется выставить спасательные посты. Также будет обращено дополнительное внимание к владельцам лодок, катеров, гидроциклов, участвующих в организации отдыха на воде, по соблюдению требований безопасности, - рассказали в региональном департаменте информполитики.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева с 11 июля в каждом муниципальном образовании будет работать оперативный штаб, в первую очередь связанный обстановкой у водоемов. Его соберут для того, чтобы исключить трагедии.

Только сегодня мы рассказывали про подростка, который ушел вместе с друзьями купаться на речку и пропал. Его с водолазами искали больше двух суток - и нашли, к сожалению, мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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