Печальный рекорд: за сутки от коронавируса погибли 10 уральцев

10 Июль 2020 2020-07-10T12:02:53+03:00

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За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали очередной антирекорд: подтвердились еще 10 смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировано, таким образом, 154 погибших. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, за сутки были официально выявлены и зарегистрированы 275 случаев заражения. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+159). С начала пандемии в регионе было зафиксировано 15 343 зараженных.

Но есть и хорошие новости: из этого числа уральские медики вылечили 9522 пациента. Только за сутки из больниц были выписаны 279 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU