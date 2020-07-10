2020-07-10T11:54:09+03:00
Общество

«Царские дни» в Екатеринбурге пройдут в масках и с социальной дистанцией

Большинство мероприятий на фестивале состоится в онлайн-формате
Мария Трапезникова
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«Царские дни» в Екатеринбурге пройдут в масках и социальной дистанцией«Царские дни» в Екатеринбурге пройдут в масках и социальной дистанциейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже скоро в Екатеринбурге стартует фестиваль православной культуры «Царские дни». Напомним, в этом году он пройдет с 12 по 20 июля. Большинство мероприятий из-за пандемии коронавируса состоится в онлайн-формате. А в ночь с 16 на 17 июля от Храма-на-Крови стартует традиционный Крестный ход до Ганиной ямы.

Как рассказал во время брифинга с журналистами вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, фестиваль пройдет со всеми мерами санбезопасности.

- У нас задача одна – обеспечить безопасность граждан. Здесь, конечно, есть риски, мы сейчас проводим переговоры с Епархией для того, чтобы их минимизировать. Уже сейчас, конечно, договоренности, связанные с максимальным дистанцированием и масочным режимом, есть, - рассказал вице-губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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