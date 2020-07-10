2020-07-10T10:16:39+03:00
Общество

Екатеринбурженка отсудила у застройщика 455 тысяч за плесень на стенах и полу

Девушка два раза обращалась напрямую к компании и пыталась мирно решить проблему, но ее игнорировали
Мария Трапезникова
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Девушка два раза обращалась напрямую к компании и пыталась мирно решить проблему, но ее игнорировалиДевушка два раза обращалась напрямую к компании и пыталась мирно решить проблему, но ее игнорировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2017 году жительница Екатеринбурга Анна подписала акт приема-передачи квартиры, купленной у строительной компании «Брусника». После года жилья в новом доме женщина заметила на стенах черную плесень. После снятия обоев стало понятно, что она переходит со стен на пол. Поэтому пришлось вскрывать полы в спальне, коридоре и детской.

- Везде были обнаружены влага, плесень была между верхним слоем ГВЛ и подложкой ламината, между слоями ГВЛ, между керамзитом и нижним слоем ГВЛ, на стенах под обоями, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – В квартире был сильный запах затхлости, ощущалась повышенная влажность.

В ноябре 2018 года Анна обратилась к застройщику, чтобы тот устранил все недостатки, но ответа так и не получила. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила больше 153 тысяч рублей. Тогда женщина вновь обратилась к застройщику – но ее опять проигнорировали. После этого Анна пошла в суд и потребовала взыскать с компании 325 тысяч с учетом всех расходов и компенсации морального вреда. В итоге, суд удовлетворил требования лишь частично.

Однако застройщик не согласился с решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, потребовав отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме. В итоге, Облсуд обязал «Бруснику» выплатить Анне 455 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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