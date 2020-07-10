2020-07-10T09:10:04+03:00
Происшествия

Уральца, зарубившего топором пса на глазах у детей, оштрафовали на 50 тысяч

Сначала мужчина натравил на дворняжку своего пса, а потом начал ее душить
Мария Трапезникова
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Уральца, зарубившего топором пса на глазах у детей, оштрафовали на 50 тысячУральца, зарубившего топором пса на глазах у детей, оштрафовали на 50 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионера из Березовского, который в прошлом году на глазах у детей зарубил дворового пса, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Напомним, на 67-летнего мужчину завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. По словам очевидцев, мужчина сначала натравил на нее своего питомца. Этого ему показалось мало, так что пенсионер начал душить пса, а потом взял топор.

- Мужчина, выгуливая свою собаку на поводке без намордника, совершил жестокое обращение с соседской собакой из-за того, что она залаяла и подбежала к его псу, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Все действие проходило на глазах у малолетних детей, играющих на детской площадке.

В итоге, суд признал пенсионера виновным и обязал его выплатить штраф. Но мужчина в добровольный срок его не оплатил, поэтому было вынесено постановление об обращении взыскания на деньги, которые находятся у пенсионера в банке или другой кредитной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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