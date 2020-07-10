2020-07-10T08:57:56+03:00
Общество

В расписание на СвЖД вернулся еще один поезд, отмененный ранее из-за пандемии: Тюмень – Махачкала

Холдинг «РЖД» продолжает поэтапное восстановление поездов дальнего следования
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В целом по стране в ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следованияВ целом по стране в ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Холдинг «РЖД» продолжает поэтапное восстановление поездов дальнего следования на фоне постепенного снятия ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

На СвЖД с 15 июля возвращается в расписание поезд №373/374 ТюменьМахачкала формирования Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Отправление поезда со станции Тюмень будет производиться с периодичностью через день в 20:35 (здесь и далее время местное). Период курсирования – с 15 июля по 31 июля по нечетным числам, со 2 августа по 30 августа по четным числам. Обратно из Махачкалы поезд будет отправляться в 16:35 с 18 июля по 30 июля по четным числам, с 1 августа по 31 августа по нечетным числам, а также 2 сентября.

Поезд следует через Екатеринбург, Челябинск, Уфу, Самару, Саратов, Астрахань. В составе предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть мужские/женские купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, предусмотрено багажное купе.

Напомним, ранее для удовлетворения растущего спроса пассажиров на поездки Уральским филиалом АО «ФПК» было восстановлено курсирование ряда «южных» поездов. В расписание вернулся №233/234 Екатеринбург – Имеретинский Курорт, №289/290 Екатеринбург – Анапа, №345/346 НижневартовскАдлер (через Тюмень, Екатеринбург), №522/521 Приобье – Новороссийск (через Нижний Тагил, Екатеринбург). Возобновил курсирование поезд №108/107 Тюмень – Нижневартовск.

В целом по стране в ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). С учетом ранее принятых решений курсирование возобновят (или увеличат периодичность) более 160 поездов, в том числе скоростные («Сапсан» и др). На данном этапе восстановления графика планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга «РЖД» (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

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В поездах дальнего следования принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в период пандемии. Вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо, в пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагона не менее 4 раз в сутки с применением дезинфицирующих средств. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, установленных под крышей вагона. Они абсолютно безопасны для пассажиров и скрыты от их глаз. Все постельные принадлежности, включая матрасы и подушки, проходят специальную дезинфекцию.

Во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки). Пассажиры могут приобрести у проводника индивидуальные средства защиты: маски и перчатки.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание или будет повышена температура тела, на ближайшей станции к нему будут приглашены медицинские работники. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все необходимые меры предосторожности согласно установленному регламенту.

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