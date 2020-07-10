В Екатеринбурге на полтора месяца закрывают движение по двум улицам

10 Июль 2020 2020-07-10T08:41:36+03:00

Проехать нельзя будет с 30 июля по 16 сентября

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В Екатеринбурге, недалеко от Уктуса, почти на полтора месяца закроют движение сразу по двум улицам: Мраморской и Дальневосточной. Проехать по ним нельзя будет с 30 июля по 16 сентября.

- Это необходимо для размещения элементов благоустройства. Работы будет вести ООО «Брусника», - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Застройщик просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки, а также заранее планировать маршрут и рассчитывать время. Кстати, вчера же мы рассказывали, что на улице Челюскинцев с 10 по 15 июля будут ремонтировать теплосети – из-за этого изменится маршрут сразу нескольких трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU