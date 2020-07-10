В Екатеринбурге на полтора месяца закрывают движение по двум улицам
В Екатеринбурге, недалеко от Уктуса, почти на полтора месяца закроют движение сразу по двум улицам: Мраморской и Дальневосточной. Проехать по ним нельзя будет с 30 июля по 16 сентября.
- Это необходимо для размещения элементов благоустройства. Работы будет вести ООО «Брусника», - объяснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Застройщик просит местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки, а также заранее планировать маршрут и рассчитывать время. Кстати, вчера же мы рассказывали, что на улице Челюскинцев с 10 по 15 июля будут ремонтировать теплосети – из-за этого изменится маршрут сразу нескольких трамваев.
ИСТОЧНИК KP.RU