На Урале загорелась трансформаторная подстанция

10 Июль 2020 2020-07-10T08:12:30+03:00

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Минувшим вечером в Артемовском, что в Свердловской области, произошел крупный пожар на территории трансформаторной подстанции – там вспыхнуло трансформаторное масло и трава. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. На место выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

- Возгорание было потушено прибывшими спасателями в течение 15 минут. В целях обеспечения безопасности участников тушения возгорания подстанция была обесточена с переподключением потребителей на резервную ЛЭП, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В Артемовском загорелась подстанция.Видео: сообщество "Подслушано Артемовский" / Вероника Фалькина

Кадрами пожара поделились очевидцы в сообществе «Подслушано Артемовский». Там же рассказали, что из-за пожара сразу несколько соседствующих с подстанцией домов временно остались без электричества. Но все, к счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU