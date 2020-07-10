Стояла одна прямо у жд путей: на Урале полицейские помогли трехлетней девочке отыскать родных

10 Июль 2020 2020-07-10T07:41:16+03:00

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7 июля в транспортную полицию Серова поступило сообщение о трехлетней девочке, которую заметили стоящей прямо у жд путей рядом с перегоном «Серов-Сортировочный – Серов-Заводской». Не теряя ни минуты, силовики приехали на место и встретили ребенка.

- Оказалось, что пока ее мама была на работе, девочка находилась дома с дядей. И когда мужчина собирал вещи на прогулку, девочка вышла на улицу. Не дожидаясь взрослого, она уверенным шагом пошла к знакомым, которые как раз живут неподалеку от переезда, и у которых они с мамой гостили накануне, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

К счастью, возможной трагедии удалось избежать, потому что юную путешественницу вовремя заметили взрослые. Полицейские помогли ей отыскать родных. А маму ребенка привлекли к административной ответственности из-за того, что она не приглядывала за дочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU