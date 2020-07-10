2020-07-10T07:12:49+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге легковушка сбила восьмилетнего мальчика на велосипеде

Ребенок не слез с транспорта и проехал на нем по пешеходному переходу
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим вечером в Екатеринбурге, в районе ЖБИ, произошла серьезная авария, в которой пострадал восьмилетний мальчик. Ребенок на велосипеде двигался по пешеходному переходу, как вдруг его сбила проезжавшая мимо иномарка. От удара он получил перелом голени и был срочно госпитализирован в детскую больницу.

За рулем машины сидела 34-летняя женщина, которая получила права три года назад. По ее словам, она ехала со скоростью 20 км/час.

- При повороте налево, перед пешеходным переходом, она притормозила, пропустила пешеходов. Начала движение вновь, и в этот момент неожиданно с левой стороны появился велосипедист, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Избежать наезда не удалось, удар пришелся бампером машины. Ребенок вместе с велосипедом упал на дорогу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Мама пострадавшего мальчика рассказала, что сын ехал к ней на работу. Перед тем, как он вышел из дома, она напомнила ему о соблюдении ПДД и сказала, чтобы тот перед пешеходным переходом слез с велосипеда. Специальной защиты на ребенке не было.

Полицейские на месте аварии опросили всех участников и очевидцев. Все обстоятельства будут выяснены позже. Госавтоинспекция еще раз напоминает о необходимости соблюдения ПДД и просит всех велосипедистов слезать со своего «коня» перед тем, как перейти пешеходный переход. А также носить специальную велозащиту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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