В Екатеринбурге расширят каменный мост на Малышева
Администрация Екатеринбурга планирует реконструировать каменный мост по улице Малышева, проходящий через реку Исеть. Соответствующее постановление уже подписал глава города Александр Высокинский. Сейчас на мосту дорога сужается с пяти полос до двух в обе стороны, но фактически машины едут в три и даже четыре полосы, из-за чего на участке создаются большие пробки.
- Документацией по планировке территории линейного объекта предлагается расширить проезжую часть моста до пяти полос, - рассказал замначальника Департамента по инженерному обеспечению Алексей Примизенкин.
По его словам, две полосы пойдут в сторону улицы Горького и три полосы – в сторону 8 Марта. Это позволит увеличить пропускную способность и снизит число аварий. Кроме того, в мосту планируется вырубить сквозной арочный проход для пешеходов – вдоль левого берега Исети.
ИСТОЧНИК KP.RU