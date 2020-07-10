2020-07-10T06:03:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге расширят каменный мост на Малышева

В нем прорубят арочный пешеходный проход
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Администрация Екатеринбурга планирует реконструировать каменный мост по улице Малышева, проходящий через реку Исеть. Соответствующее постановление уже подписал глава города Александр Высокинский. Сейчас на мосту дорога сужается с пяти полос до двух в обе стороны, но фактически машины едут в три и даже четыре полосы, из-за чего на участке создаются большие пробки.

- Документацией по планировке территории линейного объекта предлагается расширить проезжую часть моста до пяти полос, - рассказал замначальника Департамента по инженерному обеспечению Алексей Примизенкин.

По его словам, две полосы пойдут в сторону улицы Горького и три полосы – в сторону 8 Марта. Это позволит увеличить пропускную способность и снизит число аварий. Кроме того, в мосту планируется вырубить сквозной арочный проход для пешеходов – вдоль левого берега Исети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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