2020-07-09T19:50:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге прокуратура подала в суд на сайты, продававшие дипломы о высшем и среднем образовании

За подделку документов создателям интернет-ресурса грозит уголовная ответственность
Алина СУРИНА
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По решению суда сайты, на которых продавали поддельные дипломы, заблокировалиПо решению суда сайты, на которых продавали поддельные дипломы, заблокировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района подала в суд на сайты, продававшие дипломы о высшем и среднем образовании. Ознакомиться с содержанием сайтов мог любой интернет-пользователь. На главной странице были размещены предложения о продаже поддельных документов об образовании с указанием цены реализации.

- В целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность. А за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.

По решению суда доступ к сайтам с противоправной информацией заблокирован, а информация изъята из публичного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Екатеринбурге прокуратура подала в суд на сайты, продававшие дипломы о высшем и среднем образовании
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