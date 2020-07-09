В Екатеринбурге прокуратура подала в суд на сайты, продававшие дипломы о высшем и среднем образовании
В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района подала в суд на сайты, продававшие дипломы о высшем и среднем образовании. Ознакомиться с содержанием сайтов мог любой интернет-пользователь. На главной странице были размещены предложения о продаже поддельных документов об образовании с указанием цены реализации.
- В целях исключения доступа граждан к указанным сайтам прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность. А за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность.
По решению суда доступ к сайтам с противоправной информацией заблокирован, а информация изъята из публичного доступа.
ИСТОЧНИК KP.RU