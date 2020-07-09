9 Июль 2020 2020-07-09T18:59:21+03:00

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В центре Екатеринбурга сегодня вечером 54 автобус загорелся прямо на остановке. Десять пассажиров, находившихся в это время в салоне, самостоятельно покинули транспорт. По данным МЧС Свердловской области, возгорание произошло в моторном отсеке. Водитель справился с огнем до приезда пожарных.

Фото: МЧС по Свердловской области

- В 17:14 поступило сообщение о возгорании автобуса маршрута №54 по ул.8 Марта, 118 в Екатеринбурге, - рассказали в МЧС Свердловской области. - Для недопущения повторного возгорания прибывшие пожарно-спасательные подразделения произвели отключение клемм аккумулятора от бортовой сети и провели проливку моторного отсека.

В ведомстве отметили, что во время возгорания никто не пострадал. В ликвидации последствий возгорания были задействованы 2 единицы спецтехники, 8 человек личного состава

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789654" frameborder="0"></iframe> В центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус.Видео: МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU