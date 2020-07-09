В центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус
В центре Екатеринбурга сегодня вечером 54 автобус загорелся прямо на остановке. Десять пассажиров, находившихся в это время в салоне, самостоятельно покинули транспорт. По данным МЧС Свердловской области, возгорание произошло в моторном отсеке. Водитель справился с огнем до приезда пожарных.
Фото: МЧС по Свердловской области
- В 17:14 поступило сообщение о возгорании автобуса маршрута №54 по ул.8 Марта, 118 в Екатеринбурге, - рассказали в МЧС Свердловской области. - Для недопущения повторного возгорания прибывшие пожарно-спасательные подразделения произвели отключение клемм аккумулятора от бортовой сети и провели проливку моторного отсека.
В ведомстве отметили, что во время возгорания никто не пострадал. В ликвидации последствий возгорания были задействованы 2 единицы спецтехники, 8 человек личного состава
В центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус.Видео: МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU