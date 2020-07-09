2020-07-09T18:27:07+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле третий день ищут бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи

Гуйванюк Галина ушла из дома на прогулку и не вернулась
Алина СУРИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В Нижнем Тагиле третий день ищут бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи. Гуйванюк Галина ушла из дома на прогулку седьмого июля и не вернулась. 73-летнюю женщину ищут муж и два сына. Также поисками занимается поисковый отряд «Лиза Алерт».

- В час дня она вышла из дома с улицы Авангардной и направилась в сторону частного сектора. Муж отпустил погулять. Бабушка дезориентирована, не осознает себя, - рассказали в поисковом отряде.

Как рассказали поисковому отряду родственники, Гуйванюк Галина Исаковна ушла из дома в красном платье в цветочек, сланцах и белой панаме. Пенсионерка уходит из дома уже не в первый раз. В поисковом отряде отметили, что она проходит большие расстояния, но может не вспомнить свое имя и адрес дома.

Приметы:

Рост: 155 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серо-зелёные

Волосы: седые, короткая стрижка

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите по телефонам поискового отряда указанным в ориентировке или инфоргу поиска Дарье: 8-932-125-91-88.

Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

ИСТОЧНИК KP.RU

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