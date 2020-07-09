В Нижнем Тагиле третий день ищут бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи
В Нижнем Тагиле третий день ищут бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи. Гуйванюк Галина ушла из дома на прогулку седьмого июля и не вернулась. 73-летнюю женщину ищут муж и два сына. Также поисками занимается поисковый отряд «Лиза Алерт».
- В час дня она вышла из дома с улицы Авангардной и направилась в сторону частного сектора. Муж отпустил погулять. Бабушка дезориентирована, не осознает себя, - рассказали в поисковом отряде.
Как рассказали поисковому отряду родственники, Гуйванюк Галина Исаковна ушла из дома в красном платье в цветочек, сланцах и белой панаме. Пенсионерка уходит из дома уже не в первый раз. В поисковом отряде отметили, что она проходит большие расстояния, но может не вспомнить свое имя и адрес дома.
Приметы:
Рост: 155 см.
Телосложение: xудощавое
Цвет глаз: серо-зелёные
Волосы: седые, короткая стрижка
Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите по телефонам поискового отряда указанным в ориентировке или инфоргу поиска Дарье: 8-932-125-91-88.
Фото: "Лиза Алерт"
ИСТОЧНИК KP.RU