ЕВРАЗ поддержал создание в Нижнем Тагиле кризисного центра «Малыш и мама»

9 Июль 2020 2020-07-09T18:10:41+03:00

В центре будут помогать беременным женщинам, многодетным мамам, отцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

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ЕВРАЗ направил 1,4 миллиона рублей на капитальный ремонт помещения, приобретение мебели и оргтехники для кризисного центра «Малыш и мама» в Нижнем Тагиле. Учреждение будет работать под эгидой Свердловской региональной общественной организации «Центр защиты материнства и детства «Дар жизни».

В центре «Малыш и мама» будут помогать беременным женщинам, многодетным мамам, отцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В учреждении планируют проводить профилактику семейного неблагополучия, оказывать психологическую, юридическую, социально-бытовую и материальную помощь, организовывать учебные курсы по домоводству и другим направлениям, проводить досуговые и профориентационные занятия для детей разного возраста.

Ежегодно центр «Малыш и мама» планирует оказывать поддержку 350 будущим матерям и их семьям.