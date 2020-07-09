ЕВРАЗ поддержал создание в Нижнем Тагиле кризисного центра «Малыш и мама»
ЕВРАЗ направил 1,4 миллиона рублей на капитальный ремонт помещения, приобретение мебели и оргтехники для кризисного центра «Малыш и мама» в Нижнем Тагиле. Учреждение будет работать под эгидой Свердловской региональной общественной организации «Центр защиты материнства и детства «Дар жизни».
В центре «Малыш и мама» будут помогать беременным женщинам, многодетным мамам, отцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В учреждении планируют проводить профилактику семейного неблагополучия, оказывать психологическую, юридическую, социально-бытовую и материальную помощь, организовывать учебные курсы по домоводству и другим направлениям, проводить досуговые и профориентационные занятия для детей разного возраста.
Ежегодно центр «Малыш и мама» планирует оказывать поддержку 350 будущим матерям и их семьям.
В кризисном центре Малыш и мама Фото: ЕВРАЗ