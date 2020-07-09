2020-07-09T16:41:26+03:00
Общество

Звание Почётного гражданина Екатеринбурга может получить врач-эпидемиолог Александр Харитонов

Впервые на это звание выдвинуто сразу три кандидата
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Звание Почётного гражданина Екатеринбурга может получить заместитель главного врача по стратегическому планированию МАУ «Городской центр медицинской профилактики» и главный внештатный врач-эпидемиолог Управления здравоохранения Александр Харитонов. Его кандидатуру выбрали главврачи медицинских учреждений уральской столицы после того, как номинанты, выдвинутые для присвоения этого звания, председатель Совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин и генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» Николай Клейн обратились с предложением рассмотреть кандидатуры врачей.

- Учитывая пандемию новой коронавирусной инфекции и героизм екатеринбургских врачей в борьбе с заболеванием, они сочли неуместным принять это высокое звание сейчас и обратились с предложением рассмотреть кандидатуры врачей, - рассказали в администрации города. - Александр Высокинский поддержал этот чистосердечный шаг и обратился к медицинскому сообществу с просьбой определить достойного кандидата.

Члены комиссии после проведённого рейтингового голосования большинством голосов одобрили кандидатуру Александра Харитонова, отметив его заслуги в обеспечении эпидемиологической безопасности города на протяжении многих лет на своем посту. Отметим, что сразу три кандидата выдвинуто на звание Почётного гражданина Екатеринбурга впервые. Решение о присвоении почётного звания будет вынесено Екатеринбургской городской Думой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЕВРАЗ поддержал создание в Нижнем Тагиле кризисного центра «Малыш и мама»
В Екатеринбурге одну из улиц предложили назвать в честь хирурга Юрия Мансурова
Звание Почётного гражданина Екатеринбурга может получить врач-эпидемиолог Александр Харитонов
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
«Любят похрустеть»: в Екатеринбургском зоопарке кормят медведей мороженым, чтобы спасти от жары
«Подойдет для дачи»: Юлия Михалкова растрогала свою маму до слез, подарив машину
В Екатеринбурге во время пандемии возобновили работу пять тысяч магазинов
ВИЗ-Сталь повышает качество поверхности трансформаторного проката
Впервые с 1901 года: в Екатеринбурге зафиксировали максимальную жару
Губернатор уточнил, какие летние веранды могут работать в Свердловской области
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
«Атомстройкомплекс» прокомментировал похищение мужчины в центре Екатеринбурга
После похищения мужчины в Екатеринбурге следователи завели уголовное дело
С начала пандемии в Свердловской области заболели почти 400 медиков
На Тюменском тракте легковушка устроила ДТП с фурой и грузовиком
В Свердловской области нельзя купаться ни в одном водоеме
Свердловской детской железной дороге исполнилось 60 лет
По делу Максима Шибанова, толкнувшего активиста Румянцева, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу
На Урале наркоторговца, избившего полицейского, отправили под суд
Трижды в неделю: в Кольцово открываются новые рейсы в Самару
Спасатели МЧС разгоняют отдыхающих на пляжах екатеринбуржцев
Екатеринбуржцев позвали выбрать площадку под стелу в честь почетного звания города
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней школьницы
39 прорывов: в Екатеринбурге закончился второй этап опрессовок
Мальчик упал, встал и убежал: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка на самокате