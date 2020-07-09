Звание Почётного гражданина Екатеринбурга может получить врач-эпидемиолог Александр Харитонов

9 Июль 2020 2020-07-09T16:41:26+03:00

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Звание Почётного гражданина Екатеринбурга может получить заместитель главного врача по стратегическому планированию МАУ «Городской центр медицинской профилактики» и главный внештатный врач-эпидемиолог Управления здравоохранения Александр Харитонов. Его кандидатуру выбрали главврачи медицинских учреждений уральской столицы после того, как номинанты, выдвинутые для присвоения этого звания, председатель Совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин и генеральный директор ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» Николай Клейн обратились с предложением рассмотреть кандидатуры врачей.

- Учитывая пандемию новой коронавирусной инфекции и героизм екатеринбургских врачей в борьбе с заболеванием, они сочли неуместным принять это высокое звание сейчас и обратились с предложением рассмотреть кандидатуры врачей, - рассказали в администрации города. - Александр Высокинский поддержал этот чистосердечный шаг и обратился к медицинскому сообществу с просьбой определить достойного кандидата.

Члены комиссии после проведённого рейтингового голосования большинством голосов одобрили кандидатуру Александра Харитонова, отметив его заслуги в обеспечении эпидемиологической безопасности города на протяжении многих лет на своем посту. Отметим, что сразу три кандидата выдвинуто на звание Почётного гражданина Екатеринбурга впервые. Решение о присвоении почётного звания будет вынесено Екатеринбургской городской Думой.

ИСТОЧНИК KP.RU