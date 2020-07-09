«Любят похрустеть»: в Екатеринбургском зоопарке кормят медведей мороженым, чтобы спасти от жары
Как животные Екатеринбургского зоопарка переживают 30-ти градусную жару. Ведь в городе уже несколько дней стоит солнцепек и справляться с ним тяжело, особенно если у тебя толстая шкура. В местном зоопарке решили облегчить жизнь медведям. Помимо того, что они в это время прячутся в тени деревьев или купаются в бассейне, для них создали специальное мороженое.
В Екатеринбургском зоопарке для мишек, которые изнывают от жары, приготовили гигантское фруктовое мороженое.Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
- Мороженое для медведей готовят специальное - в порционный брикет закладывают рыбу, овощи или фрукты, которые затем заливают водой и замораживают, - рассказывают в Екатеринбургском зоопарке.
Каждый из медведей расправляется с мороженым по-своему. Вот, например, бурая медведица Ветка и белокоготный медведь Карат как только видят лакомство, сразу начинают им хрустеть.
Вот такое мороженое придумали в зоопарке. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
Гималайские медведи растягивают удовольствие, облизывая мороженое.
Белокоготная медведица Чара предпочитает подождать, пока ледышка растает, и только после этого приступает к дегустации.
Напомним, в Екатеринбурге сегодня, 9 июля, температура дошла до исторического максимума - плюс 33 градуса. Последний раз такое наблюдалось только в 1991 году. В прошлом году в этот день градусники фиксировали +23.
ИСТОЧНИК KP.RU