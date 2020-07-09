«Любят похрустеть»: в Екатеринбургском зоопарке кормят медведей мороженым, чтобы спасти от жары

9 Июль 2020 2020-07-09T16:07:07+03:00

В городе стоит 30-ти градусная жара и животные пытаются от нее спрятаться в тени деревьев

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Как животные Екатеринбургского зоопарка переживают 30-ти градусную жару. Ведь в городе уже несколько дней стоит солнцепек и справляться с ним тяжело, особенно если у тебя толстая шкура. В местном зоопарке решили облегчить жизнь медведям. Помимо того, что они в это время прячутся в тени деревьев или купаются в бассейне, для них создали специальное мороженое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789623" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбургском зоопарке для мишек, которые изнывают от жары, приготовили гигантское фруктовое мороженое.Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

- Мороженое для медведей готовят специальное - в порционный брикет закладывают рыбу, овощи или фрукты, которые затем заливают водой и замораживают, - рассказывают в Екатеринбургском зоопарке.

Каждый из медведей расправляется с мороженым по-своему. Вот, например, бурая медведица Ветка и белокоготный медведь Карат как только видят лакомство, сразу начинают им хрустеть.

Вот такое мороженое придумали в зоопарке. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Гималайские медведи растягивают удовольствие, облизывая мороженое.

Белокоготная медведица Чара предпочитает подождать, пока ледышка растает, и только после этого приступает к дегустации.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня, 9 июля, температура дошла до исторического максимума - плюс 33 градуса. Последний раз такое наблюдалось только в 1991 году. В прошлом году в этот день градусники фиксировали +23.

ИСТОЧНИК KP.RU