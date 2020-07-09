Губернатор уточнил, какие летние веранды могут работать в Свердловской области

9 Июль 2020 2020-07-09T14:35:44+03:00

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Летние веранды уже вторую неделю открыты для посетителей в Екатеринбурге. Но жители региона продолжают интересоваться, какие кафе могут работать. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил по поводу придорожных заведений.

- Хотелось бы узнать, возможно ли работать летним кафе и верандам на трассе Екатеринбург- Серов, - спросили губернатора.

- Пока речь идет все-таки о Екатеринбурге – текст указа четко это оговаривает. Работа предприятий общепита еще серьезно ограничена, но в областном центре их концентрация высокая, поэтому мы пошли на такие послабления. К тому, чтобы открыть нестационарные объекты, тем более по всему региону, я отношусь с осторожностью. МЫ еще не готовы к новым послаблениям, - написал Евгений Куйвашев на странице в Instagram.

Губернатор отметил, что в Екатеринбурге уже открылись 109 летних веранд кафе и ресторанов из 198 имеющихся.

ИСТОЧНИК KP.RU