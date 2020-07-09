«Атомстройкомплекс» прокомментировал похищение мужчины в центре Екатеринбурга

9 Июль 2020 2020-07-09T14:42:56+03:00

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Ранним утром 9 июля в центре Екатеринбурга, на улице Шейнкмана, произошло ЧП, которое больше напоминает бандитские разборки в 90-х годах. Двое неизвестных в черных балаклавах схватили мужчину, выволокли его из строительного вагончика, в котором он жил, затащили в тонированную «Ладу» и уехали в неизвестном направлении. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

Сейчас делом занимаются следователи, которые уже возбудили уголовное дело, и полиция. Оказалось, что напротив места происшествия строится многоэтажный дом, который принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Но, как рассказали «КП-Екатеринбург», данная территория застройщику не принадлежит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/789612" frameborder="0"></iframe> Следователи завели уголовное дело после похищения мужчины в центре Екатеринбурга.Видео: пресс-служба СКР по Свердловской области

- «Атомстройкомплекс» действительно реализует проект МФК на участке по улице Шейнкмана – Радищева, на территории которого расположен объект, принадлежащий собственнику. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости, - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили представители застройщика, территорию хотели выкупить, чтобы расчистить ее и привести в порядок. Ничего строить на этом участке не планировалось. «Атомстройкомплекс» готов сотрудничать со следствием и предоставить всю необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU