2020-07-09T14:42:56+03:00
Происшествия

«Атомстройкомплекс» прокомментировал похищение мужчины в центре Екатеринбурга

Их строящийся многоэтажный дом находится прямо напротив вагончика, где и произошло преступление
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Ранним утром 9 июля в центре Екатеринбурга, на улице Шейнкмана, произошло ЧП, которое больше напоминает бандитские разборки в 90-х годах. Двое неизвестных в черных балаклавах схватили мужчину, выволокли его из строительного вагончика, в котором он жил, затащили в тонированную «Ладу» и уехали в неизвестном направлении. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

Сейчас делом занимаются следователи, которые уже возбудили уголовное дело, и полиция. Оказалось, что напротив места происшествия строится многоэтажный дом, который принадлежит компании «Атомстройкомплекс». Но, как рассказали «КП-Екатеринбург», данная территория застройщику не принадлежит.

Следователи завели уголовное дело после похищения мужчины в центре Екатеринбурга.Видео: пресс-служба СКР по Свердловской области

- «Атомстройкомплекс» действительно реализует проект МФК на участке по улице Шейнкмана – Радищева, на территории которого расположен объект, принадлежащий собственнику. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости, - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили представители застройщика, территорию хотели выкупить, чтобы расчистить ее и привести в порядок. Ничего строить на этом участке не планировалось. «Атомстройкомплекс» готов сотрудничать со следствием и предоставить всю необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Подойдет для дачи»: Юлия Михалкова растрогала свою маму до слез, подарив машину
В Екатеринбурге во время пандемии возобновили работу пять тысяч магазинов
ВИЗ-Сталь повышает качество поверхности трансформаторного проката
Впервые с 1901 года: в Екатеринбурге зафиксировали максимальную жару
Губернатор уточнил, какие летние веранды могут работать в Свердловской области
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
«Атомстройкомплекс» прокомментировал похищение мужчины в центре Екатеринбурга
После похищения мужчины в Екатеринбурге следователи завели уголовное дело
С начала пандемии в Свердловской области заболели почти 400 медиков
На Тюменском тракте легковушка устроила ДТП с фурой и грузовиком
В Свердловской области нельзя купаться ни в одном водоеме
Свердловской детской железной дороге исполнилось 60 лет
По делу Максима Шибанова, толкнувшего активиста Румянцева, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу
На Урале наркоторговца, избившего полицейского, отправили под суд
Трижды в неделю: в Кольцово открываются новые рейсы в Самару
Спасатели МЧС разгоняют отдыхающих на пляжах екатеринбуржцев
Екатеринбуржцев позвали выбрать площадку под стелу в честь почетного звания города
В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней школьницы
39 прорывов: в Екатеринбурге закончился второй этап опрессовок
Мальчик упал, встал и убежал: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка на самокате