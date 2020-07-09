С начала пандемии в Свердловской области заболели почти 400 медиков

9 Июль 2020 2020-07-09T13:02:07+03:00

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В Свердловской области с начала пандемии коронавируса заболели 390 медиков. Еще сто случаев заражения в данный момент находятся на подтверждении. Такие цифры озвучили на встрече полпреда УрФО Николая Цуканова с руководителем Росздравнадзора по Свердловской области Оксаной Федосеевой. Всем заболевшим медикам положены президентские гранты. Кроме того, на сегодняшний день официально известно о двух погибших медиках.

Сейчас региональный Минздрав проверяет, как оказывается помощь пациентам с коронавирусом, и соответствует ли коечный фонд в больницах минимальным требованиям. Кроме того, Николай Цуканов порекомендовал Росздравнадзору обратить внимание и на оказание необходимой помощи уральцам с онкологией и различными кардиологическими заболеваниями.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 15 тысяч заболевших. Из этого числа 144 человека погибли, и еще больше девяти тысяч медикам удалось вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU