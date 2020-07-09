На Тюменском тракте легковушка устроила ДТП с фурой и грузовиком

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сегодня утром, 9 июля, на 124 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Водитель легковушки Toyota решил обогнать попутно едущий грузовик, но не справился с управлением и протаранил его. После этого грузовик выкинуло на встречку, где ехала фура. От сильного удара та опрокинулась.

- В результате аварии травмы получили водитель и пассажир легковушки, а также водитель грузовика, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – С травмами все трое были срочно госпитализированы в лечебные учреждения.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют личности всех участников аварии. Кроме того, на участке введено реверсивное движение. Полицейские установили, что водитель Toyota решил обогнать в том месте, где действовал знак «Обгон запрещен».