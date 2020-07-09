Свердловской детской железной дороге исполнилось 60 лет

9 Июль 2020 2020-07-09T11:38:13+03:00

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Свердловской детской железной дороге (ДЖД, структурное подразделение Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД») сегодня исполняется 60 лет. Регулярное движение поездов по малой магистрали было открыто 9 июля 1960 года в Екатеринбурге на площадке ЦПКиО им. Маяковского.

Сегодня детская железная дорога – уникальный центр дополнительного обучения и профессиональной ориентации школьников. ДЖД является основой для развития научно-технического творчества детей, воспитания высококвалифицированных инженеров и технически грамотных специалистов для стальных магистралей. За годы работы ДЖД выпустила свыше 48 тыс. юных железнодорожников. Больше половины из них впоследствии связали свою жизнь с железнодорожным транспортом.

В 2016 – 2017 году реализован масштабный проект реконструкции малой магистрали. Появилось новое здание, в котором под одной крышей объединены специализированные кабинеты для занятий юных железнодорожников, оборудованные новейшими интерактивными тренажерами, и помещения для обслуживания пассажиров ст.Екатеринбург-Детский. Тогда же были построены локомотивно-вагонное депо, эстакада, модернизировано путевое хозяйство, внедрены современные системы централизации и блокировки. В 2019 году дополнительный учебный корпус открылся вблизи здания управления СвЖД.

Фото: ОАО «РЖД»

В настоящее время на детской железной дороге (включая филиалы в разных районах Екатеринбурга) занимаются более 800 детей в возрасте от 10 до 16 лет. С октября по май ребята изучают теорию, а летом проходят производственную практику на малой магистрали в ЦПКиО им. Маяковского. Под руководством опытных наставников они выполняют обязанности машинистов и их помощников, дежурных по станции, осмотрщиков вагонов, дежурных по переезду, проводников, диспетчеров и др. Всего на ДЖД школьники могут освоить более 20 железнодорожных специальностей.

В 2018 году на базе ДЖД открылся детский технопарк «Кванториум» – инновационная площадка для интеллектуального развития и досуга детей и подростков. Около 400 воспитанников в возрасте от 11 до 17 лет проходят обучение по таким направлениям (квантумам), как промышленный дизайн, VR/AR-квантум (дополненная и виртуальная реальность), IT-квантум, хайтек, ПромРобо (промышленные роботы) и энерджи (энергетика).

Кроме того, ДЖД является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Продолжительность поездки по маршруту длиной 3,1 км составляет 27 минут. Всего с момента открытия в 1960 году перевезено более 3,3 млн человек.

С ноября 2017 года Свердловская малая магистраль (единственная из всех детских железных дорог России) перешла на круглогодичный режим работы. Правда, сейчас в связи со сложной эпидемиологической обстановкой движение поездов временно приостановлено, сезон летней практики был отменен, но ребята с нетерпением ждут, когда можно будет вернуться к любимому делу.

А еще на базе малой магистрали действует Музей узкоколейного железнодорожного транспорта, коллекция которого насчитывает несколько десятков уникальных образцов подвижного состава.