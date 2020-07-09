2020-07-09T11:11:18+03:00
Общество

По делу Максима Шибанова, толкнувшего активиста Румянцева, назначили повторную судебно-медицинскую экспертизу

Сегодня в Екатеринбурге проходит четвертое заседание
Мария Трапезникова
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Суд назначил повторную судебно-медицинскую экспертизуСуд назначил повторную судебно-медицинскую экспертизуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В эти минуты в Екатеринбурге проходит суд над Максимом Шибановым, который во время протестов в сквере у Драмтеатра прошлой весной толкнул активиста Максима Румянцева. По словам первого, он не занимал чьей-либо стороны в конфликте и пришел посмотреть из интереса на то, что происходило в сквере.

Через несколько минут он услышал, как неизвестный мужчина ходит мимо людей и называет их бесноватыми. Оказалось, что это был активист Румянцев. Тот стал провоцировать Шибанова, оскорбляя и называя его «девочкой». Чтобы избавиться от назойливого мужчины Шибанов оттолкнул его левой рукой, «едва задев двумя пальцами в область верхней части туловища».

И после этого Румянцев «картинно упал на землю». На сегодняшнем заседании была назначена повторная судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести вреда здоровью Румянцева, а также определит, правильно ли был установлен диагноз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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