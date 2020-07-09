2020-07-09T10:18:41+03:00
Происшествия

На Урале наркоторговца, избившего полицейского, отправили под суд

У мужчины обнаружили 19 свертков с героином
Мария Трапезникова
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У мужчины обнаружили 19 свертков с героином массой больше 7 граммовУ мужчины обнаружили 19 свертков с героином массой больше 7 граммовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и применении насилия в отношении полицейского. Инцидент произошел 10 января: силовики задержали его в районе гаражей, когда тот фотографировал территорию. У полиции это вызвало подозрения, и они решили побеседовать с мужчиной. Но тот кинулся бежать.

- Полицейские бросились следом. И когда один из стражей порядка настиг беглеца, мужчина применил в отношении него физическое насилие, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – После этого сотрудники полиции стали устанавливать данные о личности гражданина и цель его пребывания в гаражном комплексе.

Тогда-то они и выяснили, что мужчина в тот самый момент прятал закладки с наркотиками. Во время осмотра его машины силовики обнаружили 19 свертков массой больше семи граммов. Проведенная экспертиза показала, что в состав смеси входил героин. Кроме того, была проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы оценить степень травм, которые были нанесены полицейскому. На наркоторговца завели уголовное дело и направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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