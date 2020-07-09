2020-07-09T10:00:14+03:00
Общество

Трижды в неделю: в Кольцово открываются новые рейсы в Самару

Теперь в город на Волге можно будет улететь в два раза чаще
Мария Трапезникова
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В Кольцово открываются дополнительные рейсы в СамаруВ Кольцово открываются дополнительные рейсы в СамаруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аэропорт Кольцово открывает дополнительные рейсы в Самару. С 17 июля трижды в неделю туда начинает летать авиакомпания «РусЛайн». Полеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам.

- Из Екатеринбурга вылет назначен на 17:55. Общее время в пути составит полтора часа, - добавили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Сейчас в Самару летает авиакомпания Utair – также трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом, с 17 июля количество рейсов увеличится вдвое – до шести раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Трижды в неделю: в Кольцово открываются новые рейсы в Самару
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