Трижды в неделю: в Кольцово открываются новые рейсы в Самару

9 Июль 2020 2020-07-09T10:00:14+03:00

Теперь в город на Волге можно будет улететь в два раза чаще

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Аэропорт Кольцово открывает дополнительные рейсы в Самару. С 17 июля трижды в неделю туда начинает летать авиакомпания «РусЛайн». Полеты запланированы по понедельникам, средам и пятницам.

- Из Екатеринбурга вылет назначен на 17:55. Общее время в пути составит полтора часа, - добавили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Сейчас в Самару летает авиакомпания Utair – также трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом, с 17 июля количество рейсов увеличится вдвое – до шести раз в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU