В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней школьницы

9 Июль 2020 2020-07-09T08:16:45+03:00

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В Екатеринбурге полиция завершила поиски 13-летней Яны Секаневой, которая пропала еще 7 июля. Подросток ушла из дома и после этого перестала выходить на связь. К счастью, ее нашли живой и здоровой.

- В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства ее ухода, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Во время отсутствия в отношении подростка и ей самой противоправных действий не совершено. С девочкой полицейские проведут соответствующую профилактическую беседу о недопущении впредь подобных ситуаций.

Вчера мы рассказывали про девятилетнего Ульфана Мордехая, который утонул в озере Балтым. Его поиски велись больше суток, на месте работали волонтеры, МЧС, полиция и водолазы. К сожалению, он не выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU