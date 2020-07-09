39 прорывов: в Екатеринбурге закончился второй этап опрессовок

9 Июль 2020 2020-07-09T07:59:09+03:00

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В Екатеринбурге сегодня закончился второй этап опрессовок – напомним, в этом году его перенесли из-за голосования по поправкам в Конституцию РФ. Испытания проходили с 6 по 9 июля давлением выше рабочего, температура не превышала 40 градусов. За три дня было выявлено 39 повреждений по всему городу.

- Повреждения зафиксированы в районе улиц: Авиационная, Дружининская, Анучина, Циолковского, Советская, Фрунзе. На Красноармейской вода вышла на поверхность, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Специалисты зафиксировали нанесение ущерба владельцам салона мебели и двух квартир. Все объекты теплоснабжения застрахованы, ущерб владельцам будет возмещен.

Специалисты связались с владельцами пострадавшего имущества, начали работу над оценкой ущерба и оформлением компенсаций. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений. Следующий, завершающий, этап опрессовок в Екатеринбурге пройдет с 3 по 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU